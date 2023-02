Vieri: «Inter monotona, non può succedere! Cambi sempre uguali»

Vieri non accetta come l’Inter butti punti dalla finestra come quelli di ieri con la Sampdoria, oppure le partite contro Monza ed Empoli. Alla Bobo TV l’ex numero 32 critica anche i cambi di Inzaghi.

TROPPO LINEARE – L’Inter è ancora una volta scivolata in una partita che – sulla carta – doveva finire con ben altro risultato. Christian Vieri lo fa notare: «Non è continua. Occasioni, occasioni e occasioni, nel primo tempo doveva fare tre gol ma non ha continuato. Dall’inizio dell’anno ha mai fatto cinque partite belle? Secondo me no. Troppi alti e bassi: secondo me, per la squadra che ha l’Inter, queste cose non possono succedere perché c’è troppa differenza tra loro e dalla quinta in poi. Ha perso troppi punti con le piccole, vince col Napoli a inizio anno che può riaprire qualcosa e poi pareggia col Monza. Inter-Empoli che partita è stata? Doveva vincerla! Romelu Lukaku deve fare la differenza, Robin Gosens giochi novanta minuti per trovare la condizione. L’Inter per quanto è forte non può essere a -15 dal Napoli, con Monza e Sampdoria doveva vincere 0-2 o 0-3 e con l’Empoli 5-0 con doppiette e triplette per gli attaccanti. Squadra monotona, si sa: cambia sempre questo per quello, è dura così».