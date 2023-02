VIDEO – Inzaghi: «Non abbiamo sottovalutato la partita! Mancata finalizzazione»

Simone Inzaghi dopo Sampdoria-Inter terminata sul punteggio di 0-0, intervistato da Inter TV mette subito in chiaro le cose dicendo che la squadra non ha sottovalutato la partita. Il tecnico nerazzurro raccoglie quanto di buono visto in questa partita, ma anche i lati negativi come la finalizzazione. Mister Inzaghi poi si concentra subito in vista delle prossime sfide di campionato, come quella casalinga contro l’Udinese, in campo sabato 18 febbraio alle 20:45. Di seguito il video dell’Inter sul canale ufficiale YouTube.

Fonte: Canale YouTube [Inter]