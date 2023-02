Cassano: «Inzaghi basta, inventa qualcosa! Inter, con lui bagno di sangue»

Cassano ce l’ha con Inzaghi e non fa nulla per nasconderlo. Il doppio ex di Sampdoria-Inter spara a zero sull’allenatore piacentino dopo lo 0-0 del Ferraris: queste le sue parole, dure, alla Bobo TV.

MALISSIMO! – Ad Antonio Cassano l’Inter con la Sampdoria non è piaciuta: «Mi stavo addormentando! La parola che mi è venuta in mente è “superficiale”, questa volta più delle altre. Parto dal presupposto che l’Inter meritava di vincere ampiamente, il problema è un altro: quando tu hai un allenatore, l’Antonio Conte della situazione, ti dà talmente tanto veleno che giochi contro il Real Madrid, l’Empoli o la Sampdoria e sei talmente spiritato che porti la partita a casa in qualche modo. Continui a fare cambio ruolo per ruolo: ma vuoi giocare a quattro? La Sampdoria giocava con una punta, faceva 4-5-1: ma vuoi cambiare e fare qualcosa di diverso? Butta dentro Edin Dzeko con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, inventati qualcosa! Non è possibile, ogni volta! L’Inter per me è una grandissima delusione».

SITUAZIONE RIPETUTA – Cassano vede problemi che proseguono: «Anche l’anno scorso l’Inter aveva partite superficiali. In una squadra di “non campioni” come l’Inter conta il manico: Conte era un fenomeno nel gestire il gruppo e farli andare a mille all’ora. Io a fine primo tempo avrei preso Nicolò Barella e l’avrei mandato via, Lukaku gli ha detto di stare zitto: sembra che sia Zinédine Zidane o Andrés Iniesta ma ogni volta si lamenta sempre. E poi chiede quattro, cinque o sei milioni: basta! Abbiamo spinto su Robin Gosens, ma sbagliava il controllo di un metro: con tutti gli alibi che gli possiamo dare lo vedo con paura. Se vai all’Inter puoi essere fenomeno o scarsissimo, però devi dare qualcosa. Meritava, però era molle e superficiale. Ho grandissima stima di Lautaro Martinez, però anche lui pensava di fare due, tre o cinque gol».

ALLENATORE DA CAMBIARE – Cassano non ha dubbi sul fatto che serva una scossa: «Ho la vaga impressione che questa squadra abbia dato già per finito il campionato, come è giusto che sia però. Fa una partita decente col Napoli e poi quattro male. Vince la Supercoppa Italiana, l’allenatore dice che è orgoglioso e poi perde con l’Empoli. Se non lo cambia a fine stagione l’Inter fa un bagno di sangue: è a metà febbraio a -15, fra un mese e mezzo è finito il campionato. Meritato dal Napoli, però una follia per l’Inter. Questo allenatore vuole continuare a giocare così? Ho l’impressione che non sia adatto per costruire qualcosa e vincere. Prima c’era un lavoro residuo di Conte, il Milan è questo e l’Inter ci ha perso il campionato l’anno scorso. Luciano Spalletti è un fenomeno, Inzaghi no: dalla Lazio a oggi non ha cambiato niente, non serve a nulla».