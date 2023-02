Bastoni rimane fuori da Sampdoria-Inter, ma la scelta di Inzaghi non paga

Alessandro Bastoni non scende in campo in Sampdoria-Inter. E la sua assenza si fa sentire in termini di impatto sulla manovra nerazzurra.

NUOVA CORSIA MANCINA – In Sampdoria-Inter l’allenatore Simone Inzaghi riprova lo spartito mancino visto con l’Atalanta. Fuori sia Alessandro Bastoni che Federico Dimarco, titolari indiscussi della corsia sinistra nerazzurra. Tuttavia l’esito non è stato lo stesso. Nemmeno con l’ingresso del numero 32 nel corso del secondo tempo, in seguito al problema fisico di Robin Gosens. E proprio la rinuncia al difensore classe 1999 è di difficile comprensione, visto l’avversario.

SINISTRA DEPOTENZIATA – Bastoni è una fonte attiva di gioco per l’Inter. Spingendosi quasi all’altezza della mezzala, come visto a Cremona. Con la sua visione è in grado di aprire il campo e aggiungere pressione sull’area avversaria. Viene quindi difficile comprendere perché Inzaghi abbia volutamente rinunciato alla tecnica del numero 95. Soprattutto considerando la prevedibile partita ultra-difensiva che avrebbe (giustamente) giocato la Sampdoria. Un giocatore come Bastoni, in grado di variare le soluzione offensive e creare superiorità nella metà campo avversaria, avrebbe fatto oltremodo comodo.