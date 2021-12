VIDEO – Materazzi e il suo Real Madrid-Inter: «Un ricordo speciale»

Marco Materazzi, uno degli uomini più attaccati alla maglia dell’Inter anche dopo la fine della sua carriera, ricorda il suo Real Madrid-Inter (vedi articolo). Il difensore esordì proprio con l’Inter contro i blancos al Bernabeu in un’amichevole estiva. Anche se, in quella amichevole, il protagonista fu un altro.

L’ESORDIENTE – «Proprio in un Real-Inter del 2001 iniziò la mia avventura in nerazzurro». Così Materazzi sui suoi social ricorda quell’amichevole estiva. Il collegamento è evidentemente alla partita che attende questa sera la squadra di Inzaghi, ovvero Real Madrid – Inter alle ore 21. I nerazzurri si giocano il primato nel girone D a differenza di quella partita dove Materazzi era in campo che era una semplice amichevole, prestigiosa, ma pur sempre un’amichevole.

A chiusura del suo post, Materazzi però ricorda il gol che decise quella partita. «Ci fu anche un goal memorabile da parte di un esordiente. Ricordi chi?». Ovviamente, quell’esordiente, era l’Imperatore Adriano che, al Santiago Bernabeu, decise di sfondare la porta del Real Madrid con una sassata di sinistro su punizione dal limite.