Milito: «L’Inter può vincere! Lautaro Martinez felice. Bernabéu, che ricordi»

Diego Milito dopo essere stato Direttore Sportivo del Racing, oggi commenta le partite delle squadre italiane in Champions League e aspetta un’opportunità, da dirigente, in Europa. Intervistato da AS, ha parlato di Real Madrid-Inter, ricordando le grandi partite giocate (e vinte) al Bernabéu, esprimendo la sua opinione anche su Lautaro Martinez.

BIG MATCH – Milito dice la sua riguardo la sfida di questa sera: «L’Inter batte il Real Madrid? Nel calcio bisogna sempre sognare. È una partita di altissimo livello tra due grandi squadre. L’Inter può vincere al Bernabéu. Ovviamente sarà difficile. Hai un intero Real Madrid davanti a te, questo significa molto. Ma penso che oggi l’Inter possa fare una grande partita e vincere. È in un buon momento, con un buon allenatore e buoni giocatori».

IL BERNABÉU – Milito parla in particolare del Bernabéu, dove con l’Inter nel 2010 ha conquistato la UEFA Champions League contro il Bayern Monaco: «È stato un piacere giocare lì, mi ha regalato una delle gioie più grandi della mia vita. Lì ho perso anche la finale di Coppa contro l’Espanyol. Ma ora, nel tempo, penso a quanto sono stato fortunato».

IN PASSATO – Milito dice di essere stato due volte vicino al Real Madrid in passato, soprattutto dopo aver vinto la Champions League con i nerazzurri: «Sono stato vicino al Real Madrid due volte. Il primo è stato a Saragozza. La seconda è stata dopo la finale di Champions League con l’arrivo di Mourinho. Ci sono stati dialoghi, ma ero molto felice all’Inter».

SU LAUTARO MARTINEZ – Milito conclude dicendo la sua riguardo l’attaccante nerazzurro, anche lui ex giocatore del Racing: «Lo vedo felice all’Inter. È in un top club europeo, ha qualità per continuare a crescere. Ha qualità per giocare al Real Madrid, Barcellona o altri grandi club, ma sta già giocando ai massimi livelli».

Fonte: as.com