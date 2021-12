VIDEO – Da Milano al Bernabéu, la vigilia dei nerazzurri: Road To Madrid

Il club attraverso il canale ufficiale ha pubblicato un video che ripercorre la giornata di vigilia di Real Madrid-Inter vissuta dai nerazzurri: da Milano Malpensa a Barajas, fino ad arrivare al Santiago Bernabéu, dove la squadra proverà a conquistare il primo posto in Champions League (vedi articolo).

LA VIGILIA – “Ripercorriamo la giornata di vigilia di Real Madrid-Inter, sfida valida per la 6^ giornata del Gruppo D della UEFA Champions League 2021/22, a partire dal viaggio in aereo della squadra di Simone Inzaghi da Milano Malpensa a Barajas, fino ad arrivare al Santiago Bernabéu per la conferenza stampa e la rifinitura”.

Di seguito il video della vigilia.

Fonte: Canale YouTube Inter