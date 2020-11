Ventola: “Real Madrid rosa ampia, ma assenze pesanti! Formazione Inter…”

Nicola Ventola

Ventola è intervenuto in collegamento nel prepartita di Inter-Real Madrid di Champions League. L’ex attaccante nerazzurro si augura che le assenze dei blancos, in primis Benzema e Sergio Ramos, possano essere decisive per far pendere la bilancia dalla parte dei padroni di casa.

VINCERE SÌ O SÌ – Nicola Ventola dà un giudizio sulle formazioni ufficiali di Inter-Real Madrid, uscite poco fa (vedi articolo): «Di sicuro questa è la formazione migliore. Adesso Antonio Conte ha tutti a disposizione: una difesa solida, con i tre che fisicamente possono far bene. Il Real Madrid sa che all’Inter piace partire dal basso, e con Alessandro Bastoni sarà fatto ancora di più. Capiremo Arturo Vidal dove giocherà: io lo preferisco sempre più libero e vicino agli attaccanti, spero sarà così anche oggi. Per quanto riguarda il Real Madrid è vero che ha una rosa ampia, però Sergio Ramos e Karim Benzema sono assenze importanti: meglio non trovarle. Mariano Diaz è un buon attaccante, ma certo non è Benzema, e manca pure Casemiro. È sempre il Real Madrid, però bisogna vincere e cercare di fare subito i tre punti per poi pensare al futuro. Come ha detto Conte questa è una finale, dobbiamo cercare di vincerla assolutamente».