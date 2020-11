Fiorentina contro Inter agli ottavi di Coppa Italia: Udinese KO, ora sorteggio

Coppa Italia 2020-2021

La Fiorentina sarà la squadra che affronterà l’Inter agli ottavi di finale di Coppa Italia. Battuta 0-1 l’Udinese ai tempi supplementari, adesso ci sarà il sorteggio del campo per definire chi giocherà in casa (vedi articolo).

SUCCESSO IN EXTRA TIME – La Fiorentina trova la prima vittoria dopo il ritorno di Cesare Prandelli come allenatore. Alla Dacia Arena è 0-1 sull’Udinese nel quarto turno di Coppa Italia, con i viola che adesso affronteranno l’Inter. Venerdì il sorteggio del campo per decidere se (a gennaio) si giocherà al Meazza o al Franchi. La partita di Udine è bruttissima, con un numero minimo di occasioni da gol. Al 37′ Dusan Vlahovic, liberato da un orrore della difesa di casa, si ritrova solo davanti a Juan Musso ma lo grazia calciando alto. Nella ripresa succede poco o nulla, inevitabile il ricorso ai tempi supplementari. L’equilibrio si spezza al 111′: Patrick Cutrone divente palla in area e tocca all’indietro per Cristobal Montiel, che col sinistro trova l’angolo giusto per sbloccare il risultato. L’Udinese non ne ha più, al 120′ ci prova Jean-Victor Makengo ma è un tiro troppo debole. Finisce 0-1, per la Fiorentina ci sarà quindi la partita contro l’Inter agli ottavi di Coppa Italia.