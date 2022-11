Ventola: «Inter, occasioni da vantaggio! Juventus, vinto alla Allegri»

Nicola Ventola ha analizzato la vittoria della Juventus sull’Inter, sottolineando i meriti dei bianconeri. Durante la BoboTV su Twitch, l’ex attaccante si è soffermato anche sulle occasioni sprecate dai nerazzurri.

ATTACCO POCO INCISIVO – Nicola Ventola ha elogiato la Juventus per la vittoria sull’Inter, ma anche sottolineato i problemi della squadra a livello offensivo: «La Juventus ha vinto la partita alla Allegri. Con un Kostic stratosferico. Se devo analizzare la Juventus in attacco, non do voto a Milik che non riesco a giudicare. Non è mai stato servito, non ha mai tenuto palla, non è mai andato in profondità. Hanno vinto una partita solida, alla loro maniera, ma sulla fase offensiva c’è tanto da recuperare. Quanto creato è stato creato in contropiede».

OCCASIONI SBAGLIATE – Ventola ha poi parlato delle occasioni sprecate dall’Inter che sono poi costate caro ai nerazzurri: «L’Inter male nel non sfruttare le occasioni da gol, poteva passare in vantaggio nel primo tempo. Aveva il pallino in mano, poi è andata sotto e si deve mangiare le mani. Hanno fatto un passo indietro, ci voleva più coraggio».