Vieri: «Juventus, quello di ieri non è un clean sheet! Inter sfortunata»

Christian Vieri ha analizzato la vittoria della Juventus sull’Inter durante la Bobo TV su Twitch. Focalizzandosi in particolar modo sulla porta mantenuta inviolata dai bianconeri.

VITTORIA DEI SINGOLI – Christian Vieri ha parlato della vittoria della Juventus sull’Inter e sul marchio del tecnico bianconero sul risultato: «Allegri è questo, non parlerà mai del gioco. Ieri l’hanno risolta i singoli. Come Bremer che ha fatto una prestazione fantastica. Ieri in una partita relativamente da dentro o fuori, anche se per me è ancora presto con 25 partite ancora da giocare, ha vinto giocando il suo calcio. Piano piano gli rientrano anche altri giocatori come Chiesa e Di Maria. Torneranno a vincere le partite perché singolarmente sono più forti. Ci sarà anche meno gioco, ma devono iniziare col vincere le partite. L’allenatore è questo e la pensa così e va avanti per la sua strada».

FORTUNA – Vieri ha poi chiuso con un commento sulla porta mantenuta inviolata dai bianconeri: «L’Inter ha avuto cinque occasioni davanti alla porta. Che clean sheet è stato quello della Juventus? Dzeko su calcio d’angolo a un metro ha mandato fuori, nove volte su dieci va dentro. Non è che hanno mantenuto la porta inviolata perché non hanno fatto calciare i nerazzurri in porta. Poi non hanno subito gol, ma è fortuna».