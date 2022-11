Cassano: «Juventus, vincere così fa schifo! Inter, stessi errori»

Intervenuto durante la BoboTV su Twitch, Antonio Cassano non usa mezzi termini per commentare la vittoria della Juventus sull’Inter. Puntando soprattutto il dito sul gioco di Allegri e sugli errori commessi dai nerazzurri.

DOMINIO NERAZZURRO – Antonio Cassano ha aperto così la sua analisi su Juventus-Inter di ieri: «Per 45 minuti la Juventus non ha fatto mezzo tiro in porta in casa. Hanno lasciato fare la partita all’Inter. Se i nerazzurri facevano due o tre gol nel primo tempo, nessuno poteva dire niente. A risolvere la partita ci hanno pensato due sgasate di un giocatore fantastico come Kostic. Due assist e il palo con una gran parata di Onana. Sullo 0-0 i nerazzurri potevano fare tre gol e sull’1-0 potevano pareggiare e andare in vantaggio. Lautaro Martinez si è mangiato un gol clamoroso».

ERRORI – Cassano ha poi fatto il punto sui continui errori difensivi dell’Inter: «Se continuano a prendere questo tipo di gol non va bene. Barella doveva far fallo, se non lo fai in queste partite quando lo fai? La vittoria dei bianconeri non è meritata. È un modo di vincere che mi fa schifo. L’Inter prende sempre gol in contropiede per disattenzioni. Non c’è equilibrio. Sono due squadre definitivamente fuori dalla lotta scudetto a meno di un crollo di Napoli, Milan e Lazio».