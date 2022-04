Ventola: «L’Inter a Bologna mi ha deluso su una cosa. Lasciamo stare Radu»

Ventola esclude l’errore di Radu dall’analisi di Bologna-Inter. Durante Bobo TV, sul canale Twitch di Vieri, l’ex attaccante nerazzurro trova un difetto messo in mostra al Dall’Ara.

TROPPO POCO – Nicola Ventola analizza il drammatico KO del Dall’Ara: «Quando la partita si mette come si è messa, che hai la fortuna di andare in vantaggio, dove non mi è piaciuta l’Inter? Comunque faceva pressione, cercava di fare gioco, ma lenta. Il Bologna ha preso fiducia, quando vai sullo 0-1 devi continuare. Abbiamo sempre esaltato il gioco di Simone Inzaghi, ma non riusciva a trovare soluzioni. Dal punto di vista dei singoli quante volte abbiamo visto Ivan Perisic creare superiorità? Non ho visto niente di quello che abbiamo esaltato nelle partite precedenti, ed era 0-1. È lì che mi ha deluso l’Inter: non ha affondato il colpo con le qualità che ha, invece ha rallentato il gioco. Poi lasciamo stare l’errore. La cosa col Milan? Perderanno tutte punti, sicuramente. Può succedere di tutto, io metto 50% e 50%. Il Milan farà fatica, ma anche l’Inter».