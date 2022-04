Gentile: «Inter e Milan, clienti scomodi. A Bologna sconfitta casuale»

Gentile analizza il calendario conclusivo di Inter e Milan, che si giocheranno la Serie A nelle ultime quattro giornate. Ospite di 23 su Sky Sport 24, il giornalista valuta anche la sconfitta di Bologna.

A CONFRONTO – Riccardo Gentile non è convinto su dodici punti da qui alla fine: «Prossimi rivali? Sicuramente sono tutte e due clienti scomodi, sia la Fiorentina per il Milan ma anche l’Udinese per l’Inter. L’Udinese sta molto bene, ha vinto 0-4 a Firenze e sta bene fisicamente. Si è un po’ sbloccata da un certo punto di vista, riesce a fare cose che prima non riusciva a fare. Forse aveva delle paure di lottare per la salvezza, dal momento in cui può giocare questo finale di campionato serenamente credo sia un cliente scomodo per l’Inter. Da qui alla fine mi aspetto altri passi falsi, non credo che le due milanesi vinceranno tutte e quattro le partite. Sono due delle migliori squadre del nostro campionato, ma non delle grandissime squadre».

LE DUELLANTI – Gentile prosegue: «L’Inter fa molti gol, viaggia a una media di due a partita. Forse qualche problema può averlo per la fase difensiva, ma è anche vero che a Bologna per me perde casualmente. Dando un’occhiata a quella partita vediamo che spreca tante occasioni e alla fine il Bologna la ribalta. Per quanto riguarda il calendario credo che l’Inter abbia, per certi versi, un calendario migliore rispetto a quello del Milan. Comunque i giocatori dell’Inter, rispetto a quelli del Milan Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud esclusi, hanno più abitudine a vincere. E abbiamo dimenticato la finale di Coppa Italia con la Juventus, che può portare via qualche energia. Poi dipende da come finisce».