Prima Pagina IN Edicola: Allegri sogna Skriniar alla Juventus! Inter, -80

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inzaghi a Udine con l’Inter dei fedelissimi: Handanovic verso il rientro. L’intervista a Cioffi: «Battere l’Inter? Bello e possibile». Parla il tecnico dell’Udinese: «A Firenze eravamo più liberi di testa. Noi giochiamo sempre per divertire e per vincere».

TUTTOSPORT

I sogni proibiti di Max: Skriniar e Milinkovic-Savic. Allegri ha in mente due colpi clamorosi per la Juventus del futuro. Lo slovacco dell’Inter è considerato il difensore ideale per il dopo-Chiellini. Il serbo della Lazio è visto come l’uomo perfetto per valorizzare Vlahovic. Affari complicatissimi, ma non impossibili. Zhang usa le forbici, servono ottanta milioni. Il Milan aspetta gli arabi, Suning invece rimette a dieta l’Inter: cessioni e taglio del monte ingaggi. Derby totale fra scudetto, conti e futuro.