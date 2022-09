Ventola boccia l’Inter: «Troppa esaltazione! Viktoria Plzen squadra nulla»

L’Inter ha battuto il Viktoria Plzen nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League ma secondo Nicola Ventola si sta dando troppa importanza a questa vittoria. L’ex attaccante, intervenuto sul canale Twitch della Bobo TV, sottolinea quanto sia complicato il girone per la squadra di Inzaghi.

VITTORIA DI POCO CONTO – L’Inter martedì ha battuto il Viktoria Plzen in Repubblica Ceca, conquistando i primi tre punti in Champions League, ma secondo Nicola Ventola è una vittoria che conta poco: «Io leggo i giornali e lì sembra che l’Inter abbia fatto chissà quale partita, ma secondo me la squadra che ha affrontato non voleva giocare a calcio. Ho visto troppa esaltazione per una vittoria contro una squadra che era poca roba. Comunque rimango dell’idea che è un girone complicato. L’Inter, anche se ha ottenuto una vittoria convincente, ha dei problemi da risolvere. Troppa esaltazione per una vittoria contro una squadra nulla, una delle peggiori vista in Champions League».