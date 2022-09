Sanabria su Torino-Inter sei mesi dopo: «Colpa mia! Settimana tosta»

Sanabria non ha ancora digerito Torino-Inter della scorsa stagione. L’attaccante granata ammette di aver trascorso un momento difficile ma di aver anche appreso molto da quell’esperienza. Di seguito le sue dichiarazioni al canale YouTube della Lega Serie A.

ERRORI PESANTI – Antonio Sanabria deve ancora digerire Torino-Inter della passata stagione, nonostante siano passati sei mesi e si sia giocata sabato scorso la nuova partita. L’attaccante granata ammette di essersi perdonato a fatica l’errore costato poi la rete di Alexis Sanchez: «Se dovessi raccontare un aneddoto racconterei il post partita dell’incontro in casa con l’Inter la scorsa stagione. Sono entrato nel secondo tempo quando eravamo avanti 1-0 ma ho perso palla contro Andrea Ranocchia e lì è partito il gol di Alexis Sanchez. Quella settimana è stata tosta, era colpa mia ovviamente. Ero entrato con l’atteggiamento sbagliato, sarei dovuto entrare per aiutare la squadra anziché essere infastidito per non essere partito dall’inizio. Ho imparato da quella esperienza, non commetterò mai più quell’errore».