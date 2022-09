Cassano: «Inter, intravedo qualcosa in Gosens. Girone? Con un miracolo!»

L’Inter in Champions League con il Viktoria Plzen doveva vincere e lo ha fatto. Cassano promuove la prestazione di Gosens e della retroguardia ma in vista del doppio confronto con il Barcellona non è molto ottimista. Di seguito il suo intervento alla Bobo TV.

FONDAMENTALE – L’Inter contro il Viktoria Plzen ha conquistato i primi tre punti in questa Champions League. Antonio Cassano definisce buona la prestazione dei nerazzurri: «Erano sei anni che non perdeva in casa il Viktoria Plzen. Per esempio il primo gol è nato da un qualcosa che inizio a vedere di Robin Gosens che ha fatto una grande verticalizzazione ed è andato a fare il centravanti. Queste partite qui servono per l’entusiasmo, anche per qualche giocatore come per esempio Gosens che ha fatto una buona gara. La difesa è vero che non è mai stata attaccata però ha fatto una buona partita. L’Inter ha fatto una buona gara per quello che era il momento. Poi per l’esaltazione sono d’accordo, in Italia si passa dalla stelle alle stalle. L’Inter però doveva vincere, lo ha fatto ed è fondamentale».

MIRACOLO – Cassano, rispetto a Gosens, non è altrettanto ottimista pensando al girone dell’Inter: «Poi che sarà complicato con Bayern Monaco e Barcellona sì. Il Barcellona poteva fare tre gol nel primo tempo con il Bayern Monaco, è forte. Il Bayern è il gran favorito, per il secondo posto vedremo: se l’Inter fa un miracolo nelle due sfide con il Barcellona secondo me può inserirsi come seconda ma la vedo complicata. A oggi do poche possibilità, poi vedremo. Il problema è che il girone termina in un mese e l’Inter in questo momento può avere difficoltà».

IL RILANCIO – Cassano torna su Gosens: «Ivan Perisic è un’altra storia, però negli ultimi due anni all’Atalanta Gosens ha fatto venti gol. Perisic non li ha fatti. Ha fatto bene anche Francesco Acerbi, è un pezzo importante per questo puzzle come alternativa: può fare il braccetto di sinistra e tante robe. Quella di martedì è una vittoria di entusiasmo».