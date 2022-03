Vaciago: «Dybala-Inter? Marotta pensa a un gran colpo! Sta depistando»

Vaciago si espone su Dybala all’Inter, dando la destinazione nerazzurra come quella più probabile a parametro zero. Il giornalista di Tuttosport, in collegamento con Sportitalia, ritiene che Marotta stia agendo lontano dai riflettori.

OPZIONI DA SCARTARE – Si parla tanto di Paulo Dybala all’Inter e Guido Vaciago fa il punto: «Non credo possa andare al Siviglia, soprattutto se dovesse esserci l’Atlético Madrid. Credo sia ancora presto per capire quale squadra prenderà Dybala, pensavamo che a marzo avrebbe avuto già un contratto. Ora, in tempo di crisi, neanche un giocatore come lui che resta un grande talento riesce a trovare squadra prima della fine della stagione. Credo che in Spagna giocherebbe benissimo, è un calcio più adatto a lui rispetto all’Inghilterra. L’Atlético Madrid non mi stupirebbe, c’è un rapporto molto forte fra lui e Diego Pablo Simeone».

NELL’OMBRA – Vaciago è sicuro: «Dico che il fatto che si stia parlando tanto di Spagna secondo me è perché Giuseppe Marotta sta un po’ depistando. In questo momento Marotta non vuole esporsi su Dybala, è tiepido anche nelle dichiarazioni ufficiali e nella comunicazione non ufficiale. Secondo me questo deve insospettire il mercato, perché è una strategia che si utilizza per cercare di non tenere i fari troppo accesi sulla trattativa. Io tengo l’Inter come soluzione più probabile per Dybala, l’Atlético Madrid lo metto subito dopo. Secondo me il grande colpo di Marotta sarebbe vendere Lautaro Martinez, incassando una cifra congrua, e non spendendo per prendere Dybala come sostituto, che potrebbe giocare con un’altra punta come Edin Dzeko e Gianluca Scamacca».