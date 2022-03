Calhanoglu in Turchia-Italia, indicazione netta in vista dell’amichevole

Calhanoglu questo pomeriggio ha presentato Turchia-Italia in conferenza stampa (vedi articolo). Oltre alle sue dichiarazioni c’è un’altra indicazione in vista della partita di domani.

LA CERTEZZA – Hakan Calhanoglu partirà dal 1′ nell’inutile amichevole Turchia-Italia, in programma domani alle ore 20.45 a Konya. Questo perché il commissario tecnico Stefan Kuntz ha confermato come sarà lui il capitano, al posto di Burak Yilmaz. Se la sua nazionale avesse passato il turno col Portogallo, giocando quindi la finale play-off per la qualificazione ai Mondiali, sarebbe stato indisponibile perché ammonito sotto diffida. Invece, trattandosi di un’amichevole, Calhanoglu sconterà la squalifica nella prossima gara ufficiale della Turchia. Troverà come avversari Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, confermati dall’Italia (vedi articolo), poi torneranno assieme all’Inter in vista della Juventus. Nel corso del pomeriggio Calhanoglu ha svolto la rifinitura di Turchia-Italia, fra poco walkaround per gli Azzurri sempre nello stadio di Konya.