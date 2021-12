Trevisani: «La forza dell’Inter diventa debolezza delle altre! Conte…»

Riccardo Trevisani, intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, ha parlato dell’Inter ed in particolare del momento dei nerazzurri

RASSEGNATI – Riccardo Trevisani analizza il momento dell‘Inter: «L’Inter sempre più forte e gli avversari contro i nerazzurri sono rassegnati a non lottare. La somma degli infortuni del Napoli unita alla crescita della squadra di Inzaghi abbia devastato la squadra di Spalletti. Anche l’Atalanta ha perso forza psicologica. La forza dell’Inter comunque diventa la debolezza degli altri, inevitabile la parte psicologica. Anche se nessuno ha mai detto che i nerazzurri hanno una rosa più scarsa delle altre. Conte ed Inzaghi? Conte ha dato mentalità e vittoria ad una squadra che non aveva quel pedigree in nessun calciatore. Inzaghi con i messaggi giusti le ha dato una tranquillità maggiore ed un gioco migliore. È successo anche alla Juventus con Conte: risulta meno simpatico ai calciatori, però fa crescere i calciatori in mentalità».