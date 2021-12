Serie A, il governo vara le misure per l’ingresso negli stadi: le novità – Sky

Il Governo sta varando, in queste ore, le nuove disposizioni per assistere agli eventi sportivi. Tutte le novità e le misure adottate

MISURE – Il Coronavirus continua a preoccupare ed il governo, in queste ore, sta varando le nuove misure da adottare per contenere possibili focolai o ondate di Covid-19. Coinvolti, nei provvedimenti, anche gli eventi sportivi, fra cui le partite di Serie A. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la “cabina di regia” avrebbe disposto delle nuove misure per l’ingresso negli stadi: la capienza massima permessa rimane al 75% ma, per assistere agli eventi, servirà indossare una mascherina FFP2. Inoltre sarà vietato il consumo di cibi e bevande durante gli eventi sportivi.