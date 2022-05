Trevisani: «Inter sgonfia a Cagliari se Milan vince. Scudetto? Non un caso»

Riccardo Trevisani, ospite negli studi di Pressing Serie A su Italia 1, ritiene che non è un caso che Inter e Milan siano in lotta per lo Scudetto. Poi una considerazione sulla prossima giornata di campionato

MERITI − Trevisani fa i complimenti alle due dirigenze di Inter e Milan: «In testa al campionato non è un caso che ci sono le due squadre che hanno lavorato al meglio dal punto di vista dirigenziale: l’Inter risolvendo i problemi finanziari vendendo Lukaku, Hakimi ma costruendo una squadra competitiva; e il Milan che ha gestito bene i vari Donnarumma, Calhanoglu puntando su giocatori giovani. Le due squadre infatti si stanno contenendo il titolo a differenza di altri club. Prossima giornata? Se il Milan vince con l’Atalanta, l’Inter entrerà in campo a Cagliari sgonfia».