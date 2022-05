Collovati: «Inter suicidata, ma problema mentale non c’è più. Ora non facile»

Collovati è dell’idea che, seppur in ritardo, l’Inter abbia superato le difficoltà mentali di febbraio e marzo. L’ex difensore, ospite del programma La Domenica Sportiva su Rai 2, ammette come ora sia difficile vista la vittoria del Milan a Verona.

REAZIONE TARDIVA? – Fulvio Collovati valuta il ribaltone di venerdì: «Io l’ho commentata la partita con l’Empoli. L’Inter è entrata in campo baldanzosa, però una volta trovatasi sotto 0-2 ha deciso di cambiare la partita e l’ha cambiata. Il problema non è questo: è che il Milan non perde da quattro mesi e che l’Inter si è suicidata. Andare a Cagliari, che si deve salvare, è una partita insidiosa ma anche l’Atalanta che deve andare in Europa League. Sono tutte insidiose, però il Milan sta benissimo e l’Inter sta bene. Diciannove gol ha fatto Lautaro Martinez, ha tenuto a riposo Edin Dzeko e Alessandro Bastoni, il centrocampo sta a meraviglia e ha fatto trentasette tiri. Il problema mentale non esiste più: gioca per vincere. Ma recuperare tre punti, visto che a pari punti il Milan è in vantaggio, non è facile».