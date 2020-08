Trevisani: “Inter molto più forte del Getafe. Skriniar? Stagione non positiva”

Condividi questo articolo

Riccardo Trevisani, noto giornalista, ospite degli studi di “Sky Sport” nel corso del pre partita di Inter-Getafe, gara valida per gli ottavi di finale di Europa League ha presentato la sfida. Una battuta anche su Milan Skriniar

FAVORITI – Questa l’analisi di Riccardo Trevisani: «Skriniar? Dipende a che condizioni e che cosa ha in mente di fare l’Inter e di come sostituirlo. La sua stagione non è positiva, non ha fatto bene in niente. Però io ho visto un giocatore, sia nella Sampdoria che nella difesa a 4 dell’Inter, formidabile. O si risolve il problema o si cede. Io propenderei per risolvere il problema. L’Inter in questa stagione si è migliorata nel mercato di gennaio, ha giocato 45′ ottimi con il Barcellona, 60′ a Dortmund. L’Inter che abbiamo visto in Europa è sufficiente per vincere con il Getafe. L’Inter è molto più forte del Getafe, che sicuramente è una squadra rognosa. I nerazzurri, però, sono favoriti».