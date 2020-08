Marchetti: “Skriniar-Ndombele, si tratta. Mourinho lo vuole. Il sostituto…”

Luca Marchetti, esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha parlato nel pre partita di Inter-Getafe, facendo il punto sulla trattativa col Tottenham per Ndombele. Nello scambio potrebbe essere inserito Milan Skriniar

RUMORS – Un occhio al campo e uno al mercato per l’Inter di Antonio Conte, che stasera si gioca le final eight di Europa League contro il Getafe. I rumors di mercato si stanno concentrando, negli ultimi giorni su Milan Skriniar e sullo scambio con Tanguy Ndombele del Tottenham. Ne ha parlato l’esperto di mercato Luca Marchetti: «Skriniar è inserito in una trattativa per volontà del Tottenham e di José Mourinho, si tratta lo scambio con Ndombele, che è ai margini del progetto Spurs ma è sempre piaciuto all’Inter. Tra i nerazzurri, si privilegia lo scambio con Skriniar anche per tenere alto il valore dei calciatori. Da capire chi metterà il conguaglio tra i due club. Trattativa non semplice, possibile sostituto per lo slovacco potrebbe essere Marash Kumbulla».