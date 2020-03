Torres (pres. Getafe): “Con l’Inter a porte chiuse, giusto! Tifosi, dispiace”

Angel Torres, presidente del Getafe, ha parlato ai microfoni di “Marca” commentando la notizia di giornata in merito alla sfida con l’Inter in Europa League a porte chiuse (vedi articolo)

COMMENTO – Angel Torres si rammarica per le porte chiuse in Inter-Getafe e Getafe-Inter: «È logico, meglio prevenire che curare. Mancano ancora molti giorni e speriamo che possano cambiare le cose. Ora non ci resta che dar retta alla Sanità. Mi dispiace per il pubblico, però è logico per la loro salute che è la prima cosa. Mi sembra che la decisione della Sanità sia corretta e dovremo vederla in televisione. Milano? Abbiamo già prenotato un hotel e un aereo con 48 posti affinché vadano solo gli indispensabili in giornata partendo la mattina e tornando la sera. Ora bisogna smettere di parlare del Coronavirus e pensare solo alla partita di sabato contro il Celta Vigo nella quale ci giochiamo molto».

Fonte: Marca – Emilio Contreras