Chiesa+Gosens, doppio colpo: sogno Inter! Biraghi e altri 2 bocciati

Chiesa e Gosens potrebbero scaldare il mercato dell’Inter in estate. Nonostante gli investimenti in quel ruolo a gennaio, i nerazzurri hanno intenzione di rinforzare pesantemente gli esterni a disposizione di Conte. Biraghi e altri 2 in uscita. Di seguito le ultime novità riportate da “Calciomercato.com”

DOPPIO SOGNO SUL MERCATO – In tempi duri per il calcio italiano tra Coronavirus e rinvii (qui le ultime), l’Inter ha già le prime idee per il mercato estivo. Gli esterni saranno sicuramente sotto la lente di ingrandimento. Cristiano Biraghi non ha convinto al 100% e tornerà a Firenze e anche Victor Moses non sarà confermato. Addio anche per Dalbert, attualmente in prestito. Al loro posto, l’Inter vuole mettere a segno due grandi colpi. In società c’è ancora riserbo, ma Chiesa piace moltissimo a Conte. Si lavora nell’oscurità per il duttile talento italiano. A sinistra, invece, Gosens ha colpito molto la società: si tenterà di portarlo a Milano in estate.