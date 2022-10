Toni: «Paura Viktoria Plzen? L’Inter deve preoccuparsi di sé e del tempo!»

Luca Toni, ospite su Prime Video come opinionista per Inter-Viktoria Plzen di Champions League, ritiene che i nerazzurri debbano trovare il gol immediatamente per indirizzare la partita

PAURA − Le parole di Toni in merito al match di San Siro: «Il Viktoria Plzen fa bene in campionato dove è imbattuto ma è stata eliminata in coppa ceca da una squadra di terza divisione, l’Inter deve avere paura dell’Inter e del tempo. Più passerà il tempo e più non arriverà il gol, i giocatori lo possono soffrire un po‘. I nerazzurri devono cercare il gol immediatamente. Insidie nell’undici? Molti problemi vengono dalla difesa, l’allenatore ha paura di Lautaro Martinez e Dzeko. Poi Mosquera può dare una mano in avanti».