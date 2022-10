Vlahovic, controlli dopo Benfica-Juventus: non il solo. Inter in arrivo – Sky

Dusan Vlahovic è uscito per un piccolo problema fisico nel corso di Benfica-Juventus. L’attaccante bianconero è stato sottoposto a dei controlli per valutare l’entità del problema. Le ultime da Sky Sport

CONDIZIONI – Dusan Vlahovic è uscito per un piccolo problema fisico nel corso della sfida di Champions League fra il Benfica e la Juventus. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’attaccante si è sottoposto quest’oggi a dei controlli per valutare le condizioni. Dai controlli non è emerso alcun problema, quindi Vlahovic sarà a disposizione di Allegri per la prossima sfida dei bianconeri. Controlli anche per Alex Sandro, per un fastidio all’anca ma anche per lui nulla di preoccupante. Non sembra in pericolo, quindi, la presenza dei due calciatori per la sfida all’Inter in programma il 6 novembre.