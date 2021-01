Toni: Â«Barella miglior centrocampista italiano. Juventus sottomessaÂ»

Toni: «Barella miglior centrocampista italiano. Juventus sottomessa»

Luca Toni

Luca Toni, ex attaccante e attuale opinionista per “Rai Due”, ha parlato negli studi di “90simo minuto” delle prestazioni fin qui di Nicolò Barella e della sfida dominata e vinta la scorsa domenica dall’Inter contro la Juventus.

SOTTOMESSI – Luca Toni ha parlato sia di Nicolò Barella, sia della partita della scorsa settimana giocata e dominata dall’Inter contro la Juventus. Questa la sua analisi: «Barella è il miglior centrocampista italiano, ma anche il miglior centrocampista dell’Inter. È la certezza di un centrocampo che è poi l’unica zona del campo dove sono andati più in difficoltà quest’anno. Quella contro l’Inter è stata la peggior Juventus della stagione, non hanno avuto grinta né la loro solita mentalità. Non sono mai scesi in campo, era una squadra sottomessa dai nerazzurri».