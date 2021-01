Vieri: Â«Derby? Dico Inter! Nerazzurri favoriti anche per lo ScudettoÂ»

Vieri: «Derby? Dico Inter! Nerazzurri favoriti anche per lo Scudetto»

Christian Vieri

Intervenuto negli studi di “Rai Due” durante il programma “90simo minuto”, Christian Vieri – ex attaccante, fra le altre, dell’Inter – ha parlato delle sfide per Scudetto e Coppa Italia tra i nerazzurri, la Juventus e il Milan.

SUPERFAVORITI – Secondo Bobo Vieri, l’Inter è favorita sia per lo Scudetto contro la Juventus, che in Coppa Italia nel derby contro il Milan: «Tra Inter e Juventus per lo Scudetto, se avessi 10 euro da scommettere, oggi direi i nerazzurri. Anche se vedo anche il Milan molto bene per la vittoria finale, tutti pensavano avrebbero avuto un crollo dopo la sconfitta contro i bianconeri ma hanno dimostrato di sapersi rialzare vincendo due partite di fila dopo di quella. Sono una squadra forte, mancava qualcosa in attacco, ma ora hanno anche preso Mandzukic. Il derby sarà una bella lotta fino alla fine, ma io dico Inter».

NERVOSISMO – Vieri ha anche parlato delle polemiche di ieri tra Antonio Conte e l’arbitro Maresca: «Se si è arrabbiato Oriali ieri la dice lunga, visto che lui non si arrabbia mai. Ieri c’era la seconda ammonizione per Arslan, certo che l’arbitro comunque può anche sbagliare. Quando c’è una qualche parola in più, però, anche l’arbitro potrebbe lasciar correre senza espellere l’allenatore».