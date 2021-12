Tiribocchi: «Calhanoglu giocatore nuovo, valore aggiunto per l’Inter»

Tiribocchi, ex attaccante, ha parlato come opinionista a DAZN su Roma-Inter 0-3, anticipo della sedicesima giornata del campionato di Serie A.

CALHANOGLU VALORE AGGIUNTO – Simone Tiribocchi si concentra sull’ennesima partita sontuosa di Hakan Calhanoglu: «È un giocatore nuovo come Luis Alberto. Nella Lazio era partito in sordina e in ritardo, poi ha trovato la posizione che è la stessa di Calhanoglu e si è trasformato. Crea superiorità, va basso, ha qualità e va anche a fare la fase difensiva. È un valore aggiunto».

LE PAROLE DI MOURINHO – Tiribocchi critica le parole di José Mourinho nel post partita (vedi articolo): «Quello che mi ha fatto pensare sono state le parole sul potenziale offensivo zero. Mi sembra eccessivo. Eldor Shomurodov è stato un investimento importante, c’era Nicolò Zaniolo. Mi sembra una squadra forte per i giocatori che sono andati in campo».