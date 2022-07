Il Tigre si sbarazza dell’Estudiantes anche grazie allo zampino di Colidio

Termina 2-1 Tigre-Estudiantes. Protagonista della partita del campionato argentino anche il giovane attaccante di proprietà dell’Inter Facundo Colidio

PROTAGONISTA − Il Tigre vince 2-1 contro l’Estudiantes scavalcandola in classifica. Partenza forte della squadra di casa che tra il 17′ e il 47′ segna due volte. In gol prima Retegui e poi Colidio, attaccante di proprietà dell’Inter. Gran partita la sua giocata da titolare e finita solamente al minuto 85 per lasciare spazio ad Arboa. Il gol dell’Estudiantes arriva al 69′ con Piatti. Match che termina dopo sei minuti di recupero. Per Colidio si tratta del secondo gol in campionato.