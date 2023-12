Thiago Motta: «A Mourinho vorrò sempre bene». Poi dribbla sull’Inter

Thiago Motta ha parlato in conferenza in vista di Bologna-Roma, sfida che lo mette di fronte al suo ex allenatore ai tempi dell’Inter, Mourinho. Il tecnico rossoblù, che mercoledì 20 dicembre affronterà proprio i nerazzurri in Coppa Italia, esprime tutta la sua stima per il portoghese ma dribbla le domande sul confronto con la squadra di Inzaghi

AMMIRAZIONE – Thiago Motta si prepara per Bologna-Roma, partita che lo mette di fronte al suo passato nerazzurro con José Mourinho al comando: «Mourinho è stato e continua ad essere un grandissimo allenatore. Siccome non credo nella fortuna, ha meritato tutto quello che ha avuto per il lavoro che ha fatto. Sicuramente ha doti speciali perché arrivare dove è arrivato lui non è per niente facile. È nato con qualcosa dentro che lo porta ad andare avanti e fare le cose che fa, ma soprattutto ha lavorato tantissimo. Se vai a vedere la sua storia è uno che non ha giocato ad altissimi livelli quindi diventa ancora più importante la sua carriera. Grande rispetto e ammirazione, non contro di noi ma per sempre gli vorrò bene e lui lo sa. Gli auguro grande fortuna, però ripeto non contro di noi».

IMPENETRABILE – Thiago Motta viene poi punzecchiato sul prossimo impegno di Coppa Italia contro l’Inter a San Siro, ma come sempre si dimostra impenetrabile e concentratissimo sull’impegno del momento: «Testa alla Roma al 200%, poi tutto il resto arriverà». Per finire, un aggiornamento sulle condizioni di Riccardo Orsolini: «Dobbiamo aspettare, non è ancora in gruppo».