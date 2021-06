Teotino: «Lukaku spostato sulla destra dal Belgio. Mancini ci pensi»

Sarà Lukaku l’uomo principale da marcare in Belgio-Italia di venerdì. Sull’attaccante dell’Inter si è espresso il giornalista Gianfranco Teotino, nel corso di “Notti Europee” su Rai 1, dando un consiglio a Mancini.

UNO SOLO DA FERMARE – Gianfranco Teotino parla di come l’Italia dovrà affrontare la partita di venerdì: «Bisogna soprattutto chiudere le linee di passaggio verso Romelu Lukaku. Se gli arriva la palla non lo tiene nessuno. L’altra sera, contro il Portogallo, Roberto Martinez ha spostato Lukaku sulla destra. L’ha potuto fare perché aveva Kevin De Bruyne, noi a sinistra abbiamo Leonardo Spinazzola che non è specializzato nelle chiusure. Roberto Mancini dovrà pensare a questa soluzione: in questo senso uno come Giorgio Chiellini diventa fondamentale».