Graziani: «Lukaku ha una fortuna. Chiellini? Io non lo farei giocare»

In vista di Belgio-Italia l’ex attaccante Francesco Graziani è dell’idea che Chiellini, appena recuperato da un infortunio, non dovrebbe marcare Lukaku. Nel corso di “Notti Europee” su Rai 1 ha spiegato il perché.

MOSSA SCONSIGLIATA – Francesco Graziani valuta Belgio-Italia a livello difensivo: «Io non farei rientrare Giorgio Chiellini in questa partita, perché la fisicità di Romelu Lukaku lo mette in grande difficoltà secondo me. Quando rientri da un infortunio, e Chiellini purtroppo negli ultimi tempi è ricaduto più di una volta, io francamente contro Lukaku non lo rischierei. Farei giocare Leonardo Bonucci e Francesco Acerbi in difesa. Lukaku ha una fortuna, che i calciatori italiani spesso ragionano poco. Se tu ti fai sentire da lui, e lui ti sente dove sei, va a nozze. Se lui si appoggia ti sposta dove vuole lui: più ti appoggi a lui più trova le giocate vincenti».