Teotino: «Inter la più forte. Sozza? Polemiche che non hanno senso»

Gianfranco Teotino è intervenuto a 90esimo Minuto per analizzare Inter-Roma e per commentare le polemiche sulla designazione dell’arbitro Sozza, spente dal grande arbitraggio di ieri.

I MIGLIORI – Gianfranco Teotino ha parlato così della partita di ieri, sottolineando la forza dei nerazzurri: «Che la più forte sia l’Inter lo sappiamo. Ha avuto un periodo di calo in cui hanno rimesso in gioco tutto, ma che sia la migliore lo abbiamo anche già visto».

POLEMICHE INUTILI – Il giornalista ha poi sottolineato l’assurdità delle polemiche preventive su Sozza come arbitro di Inter-Roma: «La polemica non doveva mai cominciare. È una cosa che non ha senso. Ha dimostrato di essere un buon arbitro, anche se la differenza tra le due squadre ha facilitato il suo lavoro».