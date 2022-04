Pinamonti: «Avevo degli obiettivi, ora tutti raggiunti! Penso a migliorare»

Pinamonti protagonista in Empoli-Napoli 3-2, dopo la partita in conferenza stampa si è detto soddisfatto per gli obiettivi personali e di squadra raggiunti, e altri ancora da poter raggiungere.

ANCORA PROTAGONISTA – Andrea Pinamonti dopo Empoli-Napoli in conferenza stampa ha parlato così della sua stagione fin qui: «A inizio anno il mio obiettivo era quello di superare i cinque gol delle passate stagioni, una volta raggiunto quell’obiettivo ho pensato a raggiungere la doppia cifra e anche in quel caso ci sono riuscito. Adesso non voglio fermarmi, proverò a fare più gol possibili per raggiungere gli obiettivi. Faccio fatica a trovare momenti negativi quest’anno, ho solo esperienze belle e speriamo di finire ancora meglio di quanto stiamo facendo».