Serra: «Inter cresciuta tanto, Perisic e Dumfries cambiati in un aspetto»

L’ex calciatrice Katia Serra – intervenuta nel corso di 90esimo Minuto – ha analizzato i punti di forza dell’Inter nella vittoria contro la Roma, focalizzandosi specialmente sulle prestazioni di Ivan Perisic e Denzel Dumfries.

ESTERNI – Questa l’analisi di Katia Serra sulla prestazione dell’Inter contro la Roma: «Nella prima parte di stagione sia Perisic che Dumfries facevano i binari attaccando sempre sull’esterno, ora invece attaccano anche in zona centrale e lo sviluppo del primo gol di ieri ne è l’esempio più concreto. L’Inter è cresciuta tanto in fase offensiva, ha molti modi per attaccare e diverse soluzioni davanti per fare male agli avversari».