Tecca: «Napoli-Inter un esame. Conte non vuole vivere rilassato»

Massimo Tecca, ospite questo pomeriggio negli studi di “Sky Sport” ha parlato di Napoli-Inter di domani ritenendola una sfida molto importante per il campionato.

LA SFIDA DI DOMANI – Tecca parla della sfida di domani e dell’atteggiamento di Napoli-Inter: «Conte non vuole mai vivere rilassato, è nel suo stile, fa di tutto per tenere sulla corda la squadra per chiedere e ottenere il massimo. Sarà interessante il duello col Napoli che ha cambiato pelle, ora gioca su palleggio e qualità. Sarà una sfida interessante che difficilmente potrà mettere in discussione il primato dell’Inter, ma darà delle risposte. In questo momento il Napoli è una delle tre squadre più brillanti d’Italia e sarà un esame molto importante».

PERICOLO OSIMHEN – Tecca invita l’Inter a fare attenzione all’attaccante nigeriano del Napoli: «Ricordiamo che contro il Napoli di Maradona l’Inter dei record conquistò la certezza dello scudetto e vincendo al Maradona l’Inter vincendo potrebbe quasi dare il via ai festeggiamenti, anche se a Conte non piace e fa bene. Osimhen potrebbe essere l’unico a creare problemi alla difesa dell’Inter. Serviranno accorgimenti e raddoppi per non lasciare spazio. Il Napoli è più votato al palleggio ed è un Napoli che può lanciare in campo aperto il suo attaccante più pericoloso e assecondarlo con Politano e Insigne che sono in un buon momento di forma. E’ una partita molto più equilibrata di quanto non dica la classifica».