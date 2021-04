Pioli: «Napoli-Inter occasione? Noi pensiamo solo al Genoa»

Stefano Pioli ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Genoa di domani. L’allenatore dei rossoneri non vuole sentir parlare di Napoli-Inter di domani sera come un’occasione per guadagnare punti, sia ai sensi della lotta scudetto che della lotta Champions.

TESTA AL GENOA – Pioli non vuole sentir parlare di calcoli per il Milan in occasione di Napoli-Inter di domani: «Domani c’è Milan-Genoa e abbiamo parlato solo della nostra partita, abbiamo in testa solo i 95 minuti di domani. Dobbiamo essere pronti a superare un avversario che si mette bene in campo e che ha ottenuto risultati importanti. Abbiamo in testa solo la nostra gara e dobbiamo affrontarla con grande concentrazione».