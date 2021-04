Napoli-Inter di domani sera potrebbe essere uno snodo importante del campionato. Vincendo i nerazzurri farebbero un altro passo verso lo scudetto, ma la sfida dello stadio “Maradona” sarà molto complicata. Antonio Conte la gioca con la formazione tipo con un solo dubbio

Domani sera si accenderanno i riflettori dello stadio “Maradona” di Napoli per Napoli-Inter. Il posticipo di domani è una sfida particolarmente importante per i padroni di casa, che vogliono continuare a lottare per la zona Champions, ma anche per i nerazzurri. Il vantaggio in classifica non rassicura affatto Antonio Conte che vuole continuare la marcia scudetto. I nerazzurri hanno terminato poco fa l’allenamento e partiranno in serata per Napoli. La formazione è già nella testa di Antonio Conte e c’è un solo dubbio, quello sulla fascia sinistra: al momento Matteo Darmian, decisivo contro il Cagliari, sembra essere in vantaggio sul recuperato Ivan Perisic. A riportarlo è Matteo Barzaghi per “Sky Sport”.