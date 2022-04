Tavelli: «Inter-Roma si avvicina molto a una finale! Non scontata una cosa»

Inter e Milan sono a uno snodo cruciale in ottica scudetto con le sfide contro Roma e Lazio. Secondo Tavelli, intervenuto su Sky Sport 24, i giallorossi sono potenzialmente un pericolo più grande rispetto ai biancocelesti. Di seguito le sue dichiarazioni.

SNODO – Inter e Milan, dopo il derby di Coppa Italia vinto dai nerazzurri, sono pronte a riprendere il duello scudetto a distanza contro Roma e Lazio. Secondo Fabio Tavelli, è la squadra di Simone Inzaghi quella che corre il rischio più grande: «Chi può dare più fastidio tra Roma e Lazio? Credo la Roma all’Inter, dopodiché io ho sempre criticato gli allenatori che dicono “da adesso in poi sono tutte finali” però oggettivamente da qui in avanti sarà così. Inzaghi ha detto che è come una finale, tecnicamente non lo è ma si avvicina molto. Non siamo al match point, non è scontato che le milanesi facciano filotto: è possibile sì ma non scontato. Questo è un incrocio decisivo. Edin Dzeko può essere decisivo, il ritorno di José Mourinho è una suggestione forte ma poi pesano i giocatori. È anche vero che Mourinho ha un ascendente fortissimo sui giocatori e sa indirizzare i destini».