Pardo: «Inter, contro la Roma serve pazienza! Questo il tipo di partita»

Il giornalista Pardo, in collegamento su Radio 24 per Tutti Convocati, ha parlato di Inter-Roma di oggi pomeriggio. I nerazzurri dovranno avere pazienza in base al tipo di partita.

PAZIENZA − Pierluigi Pardo ha risposto alla domanda sui due impegni per le milanesi in questa giornata di Serie A: «Inter-Roma o Lazio-Milan, quale gara sarà più complicata? Più incerta Lazio-Milan perché penso che l’Inter abbia preso il brio definitivo. Credo abbia qualcosa di più, anche se la Roma quando aspetta e riparte diventa molto pericolosa. Tatticamente può avere un vantaggio. L’Inter deve avere pazienza. Il Milan però rischia più dell’Inter anche perché giocherà in trasferta».