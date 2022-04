Campionato Primavera 1, 31ª giornata: partite in diretta TV e streaming

Il Campionato Primavera 1 riprende oggi, dopo un turno infrasettimanale giocato fino a giovedì, ma anche stavolta non si completerà subito. E la partita che slitta interessa proprio l’Inter, in campo stamattina, perché riguarda il Cagliari con cui i nerazzurri si giocano il secondo posto. I rossoblù sfideranno la Juventus mercoledì 11 maggio, perché i bianconeri ieri erano impegnati in UEFA Youth League col Benfica (hanno perso ai rigori).

Napoli-Fiorentina sabato 23 aprile ore 11 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Torino-Inter sabato 23 aprile ore 13 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Milan-Bologna sabato 23 aprile ore 15 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Genoa-Roma domenica 24 aprile ore 11 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

SPAL-Atalanta domenica 24 aprile ore 13 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Lecce-Pescara domenica 24 aprile ore 15 – diretta TV SI Live 24 (streaming su app Sportitalia)

Verona-Sampdoria lunedì 25 aprile ore 13 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Sassuolo-Empoli lunedì 25 aprile ore 17 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Cagliari-Juventus mercoledì 11 maggio ore 11 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – CLASSIFICA

Roma 61

Inter 56

Cagliari 55

Atalanta 54

Fiorentina 51

Juventus 47 *

Sampdoria 45

Sassuolo 41

Torino 40

Empoli 39 *

Milan 39

Bologna 39

Verona 38

Napoli 36

Genoa 35

Lecce 34

SPAL 23

Pescara 15

* una partita in meno