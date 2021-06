Tardelli: «Sensi? Ora ha paura, torni solo al 100%. Barella perno»

Sensi è destinato a dare forfait per gli Europei, complice l’infortunio di giovedì. Della situazione del centrocampista dell’Inter ne ha parlato Tardelli a Rai Sport, complimentandosi invece con Barella per il gol in Italia-Repubblica Ceca (vedi articolo).

INFORTUNIO CRONICO – Marco Tardelli è scontento per il probabile forfait di Stefano Sensi: «Sinceramente mi dispiace per questo suo infortunio. Io credo che, mentalmente, sia importante poterlo recuperare: un giocatore che ripete così tanti infortuni poi va in campo condizionato. Ha paura di fare determinate cose, credo che debba tornare solo quando sarà al 100% anche di testa. Altrimenti sarà sempre più difficile».

PILASTRO – Per Sensi vicino all’esclusione c’è invece Nicolò Barella sempre più protagonista anche con l’Italia. Così Tardelli: «Si è visto subito, quando Barella ha cominciato col Cagliari, che era un giocatore con grandissima personalità. Non ha grande paura, è uno che quando vuole le cose le ottiene. È un giocatore che ha qualità di corsa e tecnica, non molla mai. A volte è un pochino irruente e rischia di avere delle ammonizioni che può evitare, ma è il perno della nostra Nazionale: uno dei punti di forza».