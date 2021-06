Conte: «Inter, obiettivo raggiunto prima del tempo! Milano bellissima»

Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter, è il protagonista di “Linea Diletta” il format di DAZN. La lunga intervista è stata realizzata il 20 maggio, prima della festa scudetto e soprattutto della rescissione consensuale con il club nerazzurro

VOGLIA DI VINCERE – Antonio Conte parla subito della sua avventura all’Inter: «La sfida ti porta sempre a dare qualcosa in più. Non mi accontento di situazioni comode e penso di aver scelto la situazione più difficile. Milano mi trovo bene. Avrei voluto viverla di più, ma per il discorso del Covid non è stato possibile. È una bellissima città».

PROGETTO – Conte parla di progetto triennale e un obiettivo raggiunto prima del tempo. Avrà influito con l’addio? Queste le sue dichiarazioni: «L’obiettivo quando ho firmato per l’Inter era un progetto triennale dove bisognava riportarla ad avere l’ambizione di giocare per obiettivi importanti. Riuscirci al secondo anno è stata una grande cosa».