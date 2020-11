Tardelli: “Inter, la Champions League questione di mentalità. In Italia…”

Condividi questo articolo

Marco Tardelli

Per l’Inter, la differenza tra Serie A e Champions League è questione di mentalità. Questa l’opinione di Marco Tardelli, ospite de “La Domenica Sportiva”.

MENTALITÀ – L’Inter fatica in Champions League ma è seconda in campionato. Secondo Marco Tardelli, ex giocatore e allenatore dei nerazzurri, la questione è semplice: «Secondo me è un fatto di mentalità. Giocare in Italia è totalmente diverso, infatti i giocatori si valutano quando fai le partite internazionali. L’Inter è strutturata bene in Italia, perché ha una buona squadra che può tentare di vincere questo campionato. Ma forse non ha ancora la mentalità internazionale. E poi non c’è forse la convinzione, ancora, che questa squadra possa essere una squadra importante».