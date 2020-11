VIDEO – Cagliari-Spezia 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Photo 199941072

Cagliari-Spezia, posticipo pomeridiano della nona giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Sardegna Arena.



RIPRESI ALL’ULTIMO – Cagliari-Spezia 2-2 nel posticipo pomeridiano della nona giornata di Serie A. Il Cagliari non riesce a proseguire l’ottimo momento in casa e si fa riprendere in pieno recupero. Splendido primo tempo dello Spezia, che va in vantaggio al 36′: grande azione di Simone Bastoni e cross a centro area che pesca Emmanuel Gyasi per la scivolata vincente. I sardi però dopo l’intervallo si riassestano, trovando il pareggio al 52′ con una conclusione angolata di Joao Pedro. Sei minuti dopo risultato ribaltato, con filtrante di Adam Ounas per Gabriele Zappa che dal fondo crossa basso per Leonardo Pavoletti, bravissimo a girare in rete col tacco. Il centravanti, reduce da due gravissimi infortuni al ginocchio nella scorsa stagione, non segnava dal 26 maggio 2019. Ounas però si divora il tris spedendo a lato in tap-in da due passi, e nel finale i rossoblù arretrano. Lo Spezia lo capisce, manda dentro Roberto Piccoli ed è lui a procurarsi il rigore del pari, per fallo di Ragnar Klavan. Dagli undici metri, al 94′, M’Bala Nzola spiazza Alessio Cragno ed è 2-2. Di seguito il video con la sintesi di Cagliari-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.